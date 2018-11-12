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Malkara jandarmadan huzur operasyonu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde İlçe Jandarma ekiplerince halkın huzur ve güvenliği için uygulama gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde İlçe Jandarma ekiplerince halkın huzur ve güvenliği için uygulama gerçekleştirildi.


Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanındaki yerleşim yeri ve okullarda huzur ve güvenliğin eksiksiz sağlanması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Balabancık, Sağlamtaş, Çınarlıdere, Kavakçeşme, Aksakal ve Emirali'de jandarma ekiplerince yapılan huzur operasyonunda, okul çevresi, park ve kahvehanelerde bulunan kişiler üzerinde GBT sorgulaması yapıldı.


Jandarmanın yaptığı denetimlerden memnun kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, ekipleri takdir ederek teşekkür etti. Jandarma ekipleri, uygulama yaparken halkın mutluluğunu ve güvenini esas alıp, çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

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