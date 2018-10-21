Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, öğrencilerle buluştu

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan Hemit Mahallesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, Hemit İlk ve Orta Okulunu ziyaret ederek, Okul Müdürü Halil Sarıkaya'dan okul ile ilgili bilgiler aldı. Ziyarete, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan, İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Refet Çeviker ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Mustafa Öz de eşlik etti. Sınıflar gezilerek, okul ile ilgili sorunlar ve istekler konuşuldu.

Kaymakam Erkan Karahan, öğrencilerle yakından ilgilenip, sohbet ederek, kitap okumalarını tavsiye etti.