Malkara Kaymakamı vatandaşlarla buluştu

Kaymakam Erkan Karahan, ilçeye bağlı Demircili, Yılanlı ve Danışment Mahallelerine bir dizi zayerette bulundu. Kaymakam Karahan'ın gerçekleştirdiği ziyaretlere, İlçe Jandarma Komutanı Murat Kızıltan, İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Pasin Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Öz, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Selda Köroğlu, İlçe Sağlık Müdürü Refet Çeviker ve İlçe Müftüsü Safi Çınar eşlik etti. Vatandaşlarla buluşan Karahan, sıkıntılarını dinleyerek, not aldı.

Kaymakam Erkan Karahan, ayrıca Danışment Mahallesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Mehmet Erol ile Hasan Keskin ailelerine ziyarette bulundu.