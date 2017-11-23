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23 Kasım 2017 13:00

Malkara Müftüsü Safi Çınar, ilk toplantısını yaptı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde görevine başlayan Müftü Safi Çınar, din görevlileriyle bir araya geldi.

Malkara Müftüsü Safi Çınar, ilk toplantısını yaptı

23 Kasım 2017 13:00


Malkara İlçe Müftüsü Safi Çınar, Gazi Ömer Bey Camii’nde din görevlileriyle bir araya gelerek, aylık mutat toplantıya katıldı. Tanışma havasında geçen toplantıda, personelin görevleri konusunda bilgilendirmede bulunuldu.


Toplantıda, ilçe genelinde din hizmetlerinin daha etkili ve verimli yürütülebilmesi ve hizmet birliğinin sağlanması, resmi yazışmalarla ilgili konular, din görevlilerin toplumda daha fazla aktif olması, aktivitelerinin cami ile sınırlı kalmaması, toplumun her kesimiyle iletişim ve etkileşim içerisinde olmaları gerekliliği ile ilgili konular konuşuldu.




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