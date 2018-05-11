Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 11:53

Malkara Nurten Hüsnü Pullukçu Ortaokulunda ’Bilim Fuarı’ açıldı

Milli Eğitim ile TÜBİTAK arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Malkara Nurten Hüsnü Pullukçu Ortaokulunda ’4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’ açıldı.

Malkara Nurten Hüsnü Pullukçu Ortaokulunda ’Bilim Fuarı’ açıldı

11 Mayıs 2018 11:53


120 öğrencinin 43 proje sergilediği TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda, proje yürütücüsü öğretmen İstek Melahat Yılmaz öncülüğünde 10 öğretmen görev aldı. 2’ncisi gerçekleştirilen TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın gelecek yıllarda da devam edeceğini ifade eden Okul Müdürü Halil Doğru, projede görev alan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.


Proje yürütücüsü öğretmen İstek Melahat Yılmaz, TÜBİTAK’tan sağlanan destek ile yürütülen 4006 Bilim Fuarı’nın öğrencilerin gelişimi ve bilime olan ilgisini artırdığını dile getirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    21°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç