Malkara Nurten Hüsnü Pullukçu Ortaokulunda ’Bilim Fuarı’ açıldı

120 öğrencinin 43 proje sergilediği TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda, proje yürütücüsü öğretmen İstek Melahat Yılmaz öncülüğünde 10 öğretmen görev aldı. 2’ncisi gerçekleştirilen TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın gelecek yıllarda da devam edeceğini ifade eden Okul Müdürü Halil Doğru, projede görev alan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Proje yürütücüsü öğretmen İstek Melahat Yılmaz, TÜBİTAK’tan sağlanan destek ile yürütülen 4006 Bilim Fuarı’nın öğrencilerin gelişimi ve bilime olan ilgisini artırdığını dile getirdi.