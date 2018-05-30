Malkara Ticaret Borsası’ndan iftar yemeği

Bir lokantada gerçekleştirilen iftar yemeği programına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan, Malkara İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Adayı Mestan Özcan, siyasi parti başkanları ve yöneticileri, Belediye Başkan Yardımcıları Celal Yılmaz, Bahaettin Cömert, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve yöneticileri, daire müdürleri, muhtarlar, basın mensupları ile borsaya kayıtlı üyeler yer aldı.

Malkara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Ayaz, Meclis Başkanı Ersin Kaçar ile Yönetim Kurulu üyeleri yemeğe katılan davetlileri tek tek kapıda karşılarken, davetlilerin Ramazan ayını kutladı. Çok sayıda davetlinin katıldığı iftar programı okunan sofra duası ile son buldu.