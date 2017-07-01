Malkara TMO’da buğday alımları başladı

Malkara TMO Ajans Amiri Süleyman Kandemir, çiftçilerin randevu alarak ürününü TMO’ya bırakabileceğini kaydetti. Taban fiyatların henüz açıklanmaması sebebiyle taahhütname karşılığında ürün alımları yaptıklarını belirten Kandemir, mal teslimi yapıldığı esnada çiftçilerin ürünlerinin başından ayrılmamalarını isteyerek, bekleme sırasında da vatandaşların birbirlerine saygı göstermesi gerektiğini ifade etti. Kandemir, hububat sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Öte yandan ürününü teslim etmek için TMO’ya gelen çiftçi, kara gün dostu TMO’nun alımlara başlaması dolayısıyla sevinçli olduklarını dile getirdiler. Önceki yıllara göre bu yıl daha verimli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Malkaralı bir çiftçi, taban fiyatların kendilerini memnun edecek şekilde açıklanması beklentisinde olduklarını söyledi.