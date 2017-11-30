Malkara TSM’den “Öğrenme Bozukluğu” semineri

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen seminerde, Tekirdağ Süleymanpaşa Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Psikolog Yusuf Ayar tarafından “Özgül Öğrenme Bozukluğu” hakkında sunum yapıldı. Etkinliğe, Malkara TSM’de görevli Ebe Fatma Gündoğan, Ebe Fatma Arabacı ve ilçe sakinleri katıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Psikolog Yusuf Ayar, “Özgül Öğrenme Bozukluğu, bir çocuğun zekası normal/normalin üstünde ve iyi eğitim alıyor olmasına rağmen okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir” diye konuştu.