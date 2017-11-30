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30 Kasım 2017 12:45

Malkara TSM’den “Öğrenme Bozukluğu” semineri

Malkara Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından “Özgül Öğrenme Bozukluğu” konulu vatandaşlara yönelik seminer verildi.

Malkara TSM’den “Öğrenme Bozukluğu” semineri

30 Kasım 2017 12:45


Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen seminerde, Tekirdağ Süleymanpaşa Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Psikolog Yusuf Ayar tarafından “Özgül Öğrenme Bozukluğu” hakkında sunum yapıldı. Etkinliğe, Malkara TSM’de görevli Ebe Fatma Gündoğan, Ebe Fatma Arabacı ve ilçe sakinleri katıldı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Psikolog Yusuf Ayar, “Özgül Öğrenme Bozukluğu, bir çocuğun zekası normal/normalin üstünde ve iyi eğitim alıyor olmasına rağmen okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir” diye konuştu.




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