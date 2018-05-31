Malkara TSO Meclis Toplantısı yapıldı

Malkara TSO Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Meclis Başkanı Nurdan Altay Güngör, Yönetim Kurulu Başkanı Ümran Bilgin, Meclis Başkan Vekili Salih Güler, Meclis Katip üye Mehmet Eskicioğlu, Genel Sekreter Sinan Beşer ve meclis üyeleri ile basın mensupları katıldı.

Et ve et ürünleri fiyatları ile oda belge hizmet tarifelerinin güncellendiği toplantıda Malkara Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 19 fabrikanın faaliyetlerini sürdürmesinin yanı sıra 4 fabrikanın daha faaliyete geçeceği belirtildi.

TSO Başkanı Ümran Bilgin, "Organize Sanayi Bölgesi her geçen gün büyüyor, gelişiyor ve güzelleşiyor" dedi.

Öte yandan gelecek meclis toplantısı oturumunun Malkara OSB’de yapılacağı kararlaştırıldı.