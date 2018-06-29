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29 Haziran 2018 14:07

Malkara TSO meclis toplantısı yapıldı

Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı, Malkara Organize Sanayi Bölgesi İdari binasında gerçekleştirildi.

Malkara TSO meclis toplantısı yapıldı

29 Haziran 2018 14:07


Meclis Başkanı Nurdan Altay Güngör’ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Meclis Başkanı Nurdan Altay Güngör, Yönetim Kurulu Başkanı Ümran Bilgin, Meclis Başkan Vekili Aynur Çeşmeliler, Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Becerik, Meclis Katip üye Mehmet Eskicioğlu, Genel Sekreter Sinan Beşer, meclis üyeleri ve OSB yatırımcıları ile basın mensupları katıldı. Meclis Başkanı Nurdan Altay, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti. Altay, meclisin yeni üyesi Tolga Yılmaz’a da görevinde başarılar diledi. TSO Meclis üyeleri ve OSB yatırımcılarının tek tek kendilerini tanıtmasının ardından Malkara OSB Müdürü Önder Uslu, 815 kişiye istihdam sağlandığını ifade ederek, OSB’nin son durumu hakkında bilgi aktardı.


OSB yatırımcılarının talep ve fikirleri görüşüldüğü toplantıda Ticaret Odası Genel Sekreteri Sinan Beşer, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası’nın vizyonunu, amaçlarını ve ne tür faaliyetler yürüttüğünü anlattı.


Toplantı, Malkara TSO tarafından Cevizli Bahçe’de düzenlenen öğle yemeğinin ardından sona erdi.




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