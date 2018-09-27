Malkara TSO meclis toplantısı yapıldı

Toplantıya Meclis Başkanı Nurdan Altay Güngör, Yönetim Kurulu Başkanı Ümran Bilgin, Meclis Başkan Vekili Salih Güler, Meclis Katip üye Mehmet Eskicioğlu, Genel Sekreter Sinan Beşer ve meclis üyeleri ile basın mensupları katıldı.

Gündemin birinci maddesinde Ağustos Ayı Mizanı açıklandı. Buna göre Ağustos ayı toplam geliri 16 bin 886 TL 85 kuruş olurken, Ağustos ayı toplam gideri ile 502 bin 154 TL 87 kuruş olarak açıklandı.

Gündemin ikinci maddesinde Malkara Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili gelişmeler konusunda söz alan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ümran Bilgin, "27 Eylül 2018 Perşembe günü Organize Sanayi Bölgesi toplantı salonunda önemli bir toplantı gerçekleştireceğiz. Yönetim Kurulu Müteşebbis Heyeti Valilik 5, TSO 5 ve Belediye 5 olarak 15 kişiden oluşuyordu. 7 sanayimizin gelmesiyle bu rakam 8'e inecek. Büyük ihtimalle TSO 3, Belediye 3 ve Valilik 2 kalacak. OSB'mizde 3'te biri dolduğu için böyle bir karar alındı" dedi.