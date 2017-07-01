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01 Temmuz 2017 13:05

Malkara TSO üyelerine 2 milyon 800 bin TL kredi dağıtılacak

Malkara Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) Olağan Meclis Toplantısında,oda üyelerine sunulan Nefes Kredisi kapsamında 2 milyon 800 bin lira para dağıtıldığı açıklandı.

Malkara TSO üyelerine 2 milyon 800 bin TL kredi dağıtılacak

01 Temmuz 2017 13:05


Malkara TSO Toplantı Salonunda Cengiz Uysal Başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısına, Yönetim Kurulu Başkanı Ümran Bilgin, Meclis Başkan Yardımcısı Adem Baykal, Genel Sekreter Sinan Beşer ve Katip Üye Erhan Keskin ile meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, ilçe giriş çıkışlarında faaliyete geçmesi beklenen TEDES için vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla uyarı levhaları konulması istendi. Ayrıca, Malkara TSO tarafından oda üyelerine sunulan Nefes Kredisi kapsamında 2 milyon 800 bin lira para dağıtıldığı belirtildi.


TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ümran Bilgin, bu ay içerisinde işletmeler için İlk Yardım Kursu açılacağını ve 17 Temmuz’da ise Girişimcilik Kursu açılacağını söyledi. Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili gelişmelere de değinen Bilgin, OSB’den yana herhangi bir şikayetin olmadığını aktardı. OSB için açılan ikinci bin dönümlük arazi sahası için taleplerin alındığı kaydedildi.




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