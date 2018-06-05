Malkara Ülkü Ocakları’ndan iftar yemeği

İftar yemeğine, MHP İlçe Başkanı Selahattin Karacaoğulları, Ülkü Ocakları Malkara İlçe Başkanı Mehmet Ihlamur, ülkü ocakları mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehmet Ihlamur, birlik beraberlik içerisinde Türkiye’nin gelişmesi için çalışacaklarını belirterek, yapılacak seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Başkan Ihlamur, "Ülkü Ocakları’nın iftarında bir araya gelerek memleketimiz için ne yapabiliriz, birlik ve beraberlik ruhunu nasıl aşılayabiliriz, samimiyeti nasıl ortaya koyabiliriz diye bugün burada iftar düzenledik. Allah bugün burada olanlara daha nice ramazanlar nasip etsin. Birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Biz milletimizin, memleketimizin ve devletimizin yanında olmuşuzdur. Sizlerle beraber devletimiz ve milletimiz için adım atacağız" diye konuştu.