Malkara Ziraat Odası Başkanı Gündüz: “Yem fiyatları düşürülmeli”

Malkara Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz, buğdayların ekilmeye başlandığını ve ÇKS dosyalarının hazırlandığını bildirdi. Yem fiyatlarının düşürülmesine rağmen yüksek olduğuna dikkat çeken Gündüz, fiyatların biraz daha düşürülmesi gerektiğini savundu.

Gündüz ayrıca, çiftçilerin yerlerini gübresiz ekmemeleri gerektiğinin altını çizerek, gübre, mazot ve ürün desteklemelerinin yıl içinde ödenmesinin çiftçinin yararına olacağını söyledi. Mustafa Gündüz, Büyükşehir bünyesindeki yem fabrikasında üretilen yemin daha ucuz fiyata verilmesini önerdi.