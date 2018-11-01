İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malkara Ziraat Odası Başkanı Gündüz: “Yem fiyatları düşürülmeli”

Malkara Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz, çiftçilerin yüksek fiyatlardan rahatsızlık duyduğunu belirterek, yem fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini ifade etti.


Malkara Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz, buğdayların ekilmeye başlandığını ve ÇKS dosyalarının hazırlandığını bildirdi. Yem fiyatlarının düşürülmesine rağmen yüksek olduğuna dikkat çeken Gündüz, fiyatların biraz daha düşürülmesi gerektiğini savundu.


Gündüz ayrıca, çiftçilerin yerlerini gübresiz ekmemeleri gerektiğinin altını çizerek, gübre, mazot ve ürün desteklemelerinin yıl içinde ödenmesinin çiftçinin yararına olacağını söyledi. Mustafa Gündüz, Büyükşehir bünyesindeki yem fabrikasında üretilen yemin daha ucuz fiyata verilmesini önerdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.