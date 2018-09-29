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Malkara Ziraat Odası'ndan çiftçilere bilgilendirme

Malkara Ziraat Odası tarafından düzenlenen etkinlikte, çiftçilere gübre tanıtımı yapıldı.


Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen seminerde, Malkaralı çiftçilere gübre imalatçısı Organiksa tarafından gübre tanıtımı yapıldı. Firma temsilcisi Emre Efe, yaptığı sunumda, organik gübreler, leonardit, karışım toprak düzenleyiciler ve gübre çeşitlerini tanıtarak uygulamaları hakkında bilgi aktardı.


Çiftçilerin sahip oldukları tarım toplantılarını iyileştirip daha verimli hale getirerek, daha kaliteli ürünler elde edebilecekleri vurgulandı.

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