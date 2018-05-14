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14 Mayıs 2018 10:30

Malkara’da 19 Mayıs Satranç Turnuvası yapıldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Satranç Turnuvası düzenlendi.

Malkara’da 19 Mayıs Satranç Turnuvası yapıldı

14 Mayıs 2018 10:30


Satranç İlçe Temsilciliği tarafından Nurten Hüsnü Pullukçu Ortaokulunda Gençler - Yıldızlar - Küçükler kategorilerinde hafta sonu düzenlenen etkinliklere 64 öğrenci katıldı. Turnuvada, Satranç İlçe Temsilcisi Fahri Çelik ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sevdican Doğan hakem olarak görev yaptı. Satranç İlçe Temsilcisi Fahri Çelik, Okul Müdürü Halil Doğru ve Okul Aile Birliği’ne teşekkür etti. Çelik, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı töreninde verileceği belirtildi.




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