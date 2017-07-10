Malkara’da Aile Yaşam Merkezi’nin temeli törenle atıldı

Malkara ilçesinin Hacıevhat Mahallesi’nde gerçekleşen ve içerisinde düğün salonu ile eğitim salonlarının da yer alacağı Aile Yaşam Merkezi’nin temel atma törenine Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz, Başkan Danışmanı İpek Elif Atayman ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

“Malkara’nın 40 yıllık hayalini gerçekleştirdik”

Törende konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, “Bugün temelini attığımız Aile Yaşam Merkezi’ni inşallah planlanan tarihten önce halkımızın hizmetine sunacağız. Projemizde bir adet çok amaçlı salon ayrıca idari bölüm inşaatımız var. İnşaat alanımızın tamamı 3 bin 70 metrekare. Ayrıca tesiste 26 araçlık otopark imkanı da olacak. Ben ayrıca, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde benim sorumluluğumda bulunan Etüt Proje ve Fen İşleri Daire Başkanlığı olarak Malkara ilçemizde gerçekleştirdiğimiz bana bağlı olan yatırım ve projeler hakkında da bilgi vermek istiyorum. Büyükşehir Belediyesinin kurulduğu günden bu yana Malkara’da gerçekleştirdiği yatırımlar arasında ilçenin 40 yıllık hayali olan otogar, okul, çeşitli yerlerde kaldırım ve yol yapımı ile çeşitli işler yer alıyor. Önümüzde tamamlanma aşamasında olan diğer yatırımlarımız var. Bunların en büyüğü de Malkara Çavuşköy Et Kombina Tesisidir. Sözlerime son verirken belirtmek istiyorum ki, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak uzun süredir alt yapı çalışmalarını yaptığımız bir projemiz var. Yol Şube Birimimiz 8 tane merkezde şantiye kuruyor. Bu şantiyelerde gerekli iş makineleri ve teknik personel olacak. Bu şantiyelerden biri de Malkara’da olacak. Artık kendi kendisine yeten ve yol bakım işlerini kendi yapan bir sistem olacak. Sözlerimi Aile Yaşam Merkezi’nin hayırlı olmasını temenni ederek bitiyorum” dedi.

“Amacımız daha güzel bir Malkara”

Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün’ün ardından konuşma yapan Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ise belediye olarak 3’üncü yıllarını geride bıraktıklarını belirterek, “Malkara’da 40 yıldır seçim efsanesi haline gelmiş birçok tesisin temel atma törenini ve açılışını gerçekleştirdik. Bu 40 yıllık efsaneleri bir bir sonlandırdık. Otogar 40 yıllık bir şehir efsanesiydi bunun temelini attık ve açılışını yaptık. Yine Malkara İlçemize okul kazandırdık. Seçimden önce 21’inci yüzyıla yakışan bir Avrupa kentinin modern bir çarşısı olacak dedik. ‘Şehitlik Caddesi’ ve ‘Hürriyet Caddesi’ projeleriyle çarşımızı geliştirdik. Şimdi Büyükşehir Belediyemiz tarafından Prestij Caddesi’nin inşaatı yapılıyor. İnşallah Prestij Caddemiz de bu yıl sununa kadar sona erecek ve Selim Ural Caddesi’nin de sıkıştırılmış beton ve sıcak asfaltlı yolla hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız. Malkara’da Türkiye’de sayılı tesislerden biri olan kombina tesislerinin inşaatına başladık, sulama projelerimiz devam ediyor, geçmiş dönemden beri devam eden su inşaatıyla ve alt yapı inşaatıyla uğraşıyoruz. Ciddi anlamda Malkara üstünde gerek TESKİ Malkara personelinin, TESKİ Genel Müdürümüzün ve başlarında Kadir Başkan olmak üzere hepsinin üzerinde ciddi emekleri var. Köylerimize ve beldelerimize ciddi anlamda yatırımlar yaptık. Özellikle Malkara’da kanayan yara haline gelen ve yılan hikayesine dönen su işini bitirmek üzere emin adımlarla ilerliyoruz. Amacımız tüm hemşehrilerimize daha iyi ve daha güzel bir Malkara oluşturmak” şeklinde konuştu.

“Malkara Türkiye’nin tarım ve hayvancılık başkentidir”

Temel Atma Töreni’nde konuşmasını yapmak üzere sahneye davet edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise Tekirdağ, büyükşehir olduğu günden bugüne kadar 40 ay geçti. 21 ay daha Allah kısmet ederse bu göreve devam edeceğiz. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki, bütün zamanımız gerek Tekirdağ’a gerekse Malkara’ya hizmet için harcıyoruz. Malkara’nın 11 ilçe içerisinde özel bir yeri var çünkü Tekirdağ’ın en büyük arazilerine sahip. Bunun yanında, Hayrabolu ile birlikte Türkiye’nin tarım ve hayvancılığın başkentidir. Bu nedenle bizim Malkara’ya hizmetlerimizin hızlı olması gerekiyordu. Önümüzdeki 21 ay boyunca Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ile birlikte ilçemiz için çalışmaya, verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Tekirdağ, Türkiye’deki büyükşehirler içerisinde önemli bir konuma gelecektir. Malkara da bizim gözbebeği ilçelerimizden biridir” dedi.

Tören, yapılan konuşmaların ardından Aile Yaşam Merkezi’nin temelinin atılması ile son buldu.