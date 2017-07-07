Malkara’da beton yol çalışmaları

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Malkara’nın en işlek caddelerinden İnönü Caddesinde hummalı bir üstyapı çalışması yürütüyor. İnönü Caddesinde yol kenarlarında siyah ve beyaz renkli kaldırım taşları ve bordür taşlarının döşenmesinin ardından zemin dolgusu yapıldı ve beton serilerek silindirler ile sıkıştırma işlemi uygulandı. Beton yol çalışmasını izleyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Fen İşleri Daire Başkanlığının 2017 yılı programı doğrultusunda ekiplerimiz, 11 ilçemizde eş zamanlı olarak çalışıyor. Bu kapsamda ayrı ekipler tarafından, farklı bölgelerde kaldırım, sathi kaplama, sıcak asfalt ve beton yol yapılıyor. Yaz döneminde olabildiğince yoğun bir şekilde çalışarak altyapısı yapılan yolların üst yapısını da yapacağız. Vatandaşlarımızın çalışmalar esnasında gösterdikleri sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ederim" dedi.