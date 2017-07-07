Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 18:20

Malkara’da beton yol çalışmaları

İl genelindeki 11 ilçede üstyapı seferberliği başlatan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, beton yol çalışmalarını Malkara’da sürdürüyor.

Malkara’da beton yol çalışmaları

07 Temmuz 2017 18:20


Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Malkara’nın en işlek caddelerinden İnönü Caddesinde hummalı bir üstyapı çalışması yürütüyor. İnönü Caddesinde yol kenarlarında siyah ve beyaz renkli kaldırım taşları ve bordür taşlarının döşenmesinin ardından zemin dolgusu yapıldı ve beton serilerek silindirler ile sıkıştırma işlemi uygulandı. Beton yol çalışmasını izleyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.


Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Fen İşleri Daire Başkanlığının 2017 yılı programı doğrultusunda ekiplerimiz, 11 ilçemizde eş zamanlı olarak çalışıyor. Bu kapsamda ayrı ekipler tarafından, farklı bölgelerde kaldırım, sathi kaplama, sıcak asfalt ve beton yol yapılıyor. Yaz döneminde olabildiğince yoğun bir şekilde çalışarak altyapısı yapılan yolların üst yapısını da yapacağız. Vatandaşlarımızın çalışmalar esnasında gösterdikleri sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ederim" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
TEKİRDAĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:20
  • Güneş :05:38
  • Öğle :13:26
  • İkindi :17:26
  • Akşam :20:53
  • Yatsı :22:51
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!