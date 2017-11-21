Malkara’da esnaf odası seçimleri

Malkara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Murat Limon’un düzenlediği toplantıya, yönetiminde olacak Bülent Öztürk, Öner Kökten ve Onur Topçu ile ilçedeki esnaf ve basın mensupları katıldı. Malkara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Adayı Murat Limon, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Malkara Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 2018 yılının ilk aylarında yapılacak olan seçimlerinde adayım. 1976 yılı Malkara doğumluyum. Evliyim. 1 çocuk babasıyım. 19 yıldır Malkara esnafım. Market işletiyorum. Yeniliklere imza atan bir esnafım, esnafımızın bütün sorunlarını biliyorum. Odaya bağlı olan meslek gruplarının bütün sıkıntılarını biliyorum. 2006-2014 yılları arasında Malkara Esnaf Odasında 2 dönem görev yaptım. Halen, Sınırlı Sorumlu Malkara Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde Yönetim Kurulu üyesiyim. Öncelikle hedefimiz odamızı daha aktif ve başarılı bir hale getirmektir. İlçemizdeki diğer STK’lar ile sürekli istişare içerisinde olup, ortak projeler üretip, esnafımıza ve ilçemize nasıl daha faydalı olabilirizi gayreti içinde olacağız."