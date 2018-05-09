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09 Mayıs 2018 13:05

Malkara’da Güvercin Sevenler Derneği Genel Kurulu yapılacak

Malkara’da gerçekleşecek olan Güvercin Sevenler Derneği Genel Kurulu için Dernek Başkanı Recep Çalış’tan hayvan severlere kurula katılım çağrısı geldi.

Malkara’da Güvercin Sevenler Derneği Genel Kurulu yapılacak

09 Mayıs 2018 13:05


Malkara Güvercin Sevenler Derneği Başkanı Recep Çalış, yapılacak Genel Kurula üyeleri ve tüm kanatlı hayvan sevenlerini davet etti.


Recep Çalış, “Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Mayıs Perşembe günü Doğuş Sokak’taki ‘Recep’in Yeri adlı’ kahvehanemizde düzenlenmiş olup 21.00’da başlayacaktır. Tüm üyelerimizi ve kanatlı hayvan sevenleri davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Her hafta başı güvercin mezatı düzenlendiğini ifade eden Çalış, çevre ilçelerden de güvercin severleri etkinlikte bir araya getirdiklerini söyledi.




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