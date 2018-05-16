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16 Mayıs 2018 13:41

Malkara’da öğrencilerin resim sergisi

Tekirdağ Malkara Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca yaptıkları 800 farklı resim çalışması düzenlenen sergi ile halkın beğenisine sunuldu.

Malkara’da öğrencilerin resim sergisi

16 Mayıs 2018 13:41


Hükümet Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen sergide öğrencilerin farklı teknikler kullanarak hazırladıkları çok sayıda resim yer aldı. Görsel Sanatlar Öğretmeni Elif Gürbüz Oskan koordinatörlüğünde öğrencilerin yaptığı karma tekniklerden oluşan resim sergisi, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.


Sergi açılışına, ilçedeki okulların idarecileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı. Ortaokul öğrencilerinin yıl boyunca yaptıkları resimleri dikkatle inceleyen davetliler, öğrencilerden eserler hakkında bilgi aldı.


Görsel Sanatlar Öğretmeni Elif Gürbüz Oskan, Okul Müdürü Murat İşcan ve öğrencilere teşekkür ederek bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.




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