Malkara’da öğrencilerin resim sergisi

Hükümet Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen sergide öğrencilerin farklı teknikler kullanarak hazırladıkları çok sayıda resim yer aldı. Görsel Sanatlar Öğretmeni Elif Gürbüz Oskan koordinatörlüğünde öğrencilerin yaptığı karma tekniklerden oluşan resim sergisi, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Sergi açılışına, ilçedeki okulların idarecileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı. Ortaokul öğrencilerinin yıl boyunca yaptıkları resimleri dikkatle inceleyen davetliler, öğrencilerden eserler hakkında bilgi aldı.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Elif Gürbüz Oskan, Okul Müdürü Murat İşcan ve öğrencilere teşekkür ederek bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.