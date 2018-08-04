Malkara’da okullar yenileniyor

Malkara Hacıevhat Mahallesi’nde aynı bahçede bulunan Erenler İlkokulu ve Murat Erbay Ortaokul binalarının eski ve bakımsız hali, çevreden geçen vatandaşların dikkatini çekmişti. Okul binalarının dış cephelerindeki kötü görüntünün giderilmesi istenmişti.

Okulların yaz tatiline girmesiyle Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Erenler İlkokulu ile Murat Erbay Ortaokulu’nda iç bakım ve dış cephe onarım çalışması başlatıldı. Bu kapsamda yaklaşık bir hafta sürmesi beklenen çalışmaların ardından her iki okul binasının da yeni görünüme kavuşması bekleniyor.

İHA Muhabirine konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, her iki okul binasının da kısa sürede yenilenerek modern bir görünüme kavuşacağını ifade etti. Saraç, ayrıca Hemit Mahallesi okul binasında da yenileme çalışmalarının yapıldığını aktardı.