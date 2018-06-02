Malkaralı esnafa teşekkür belgesi

Malkara Ziraat Odası karşısında faaliyet gösteren Cafe Gol isimli kahvehane-bilardo salonunda tütün ve tütün mamulleri içilmesine izin vermeyen iş yeri sahibi Özgür Duğuran’a İlçe Sağlık Müdürü Dr. Refet Çeviker tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

İşletme sahibini takdir eden İlçe Sağlık Müdürü Refet Çeviker, "İş yerinde sigara içirtilmesine taviz verdirtmeyen ve kurallara uyan Cafe Gol isimli iş yeri sahibi Özgür Duğuran’a teşekkür belgesini takdim ettik. Sigaranın içindeki maddelerin yüzde 50’sinin direkt kanser yapıcı madde olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Aynı bedelleri ödemeden sigarayı bırakma başarısını göstermeliyiz. Sigara, alkol, uyuşturucu gibi sorunlar, hayat biçimiyle ilgilidir. Hayat tarzımızı değiştirerek, spor yapar ve gerekirse sağlık kuruluşlarından destek alarak sigarayı bırakabiliriz" ifadelerine yer verdi.

Ziyaretin kendilerini onurlandırdığını ifade eden Özgür Duğuran da, "Bizi ödüle layık gören İlçe Sağlık Müdürümüz Dr. Refet beye çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.