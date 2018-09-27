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Malkaralı esnaftan örnek davranış

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir esnaf, dükkanının önünde unutulan pazar poşetlerini sahibine ulaştırılması için zabıta ekiplerine teslim etti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir esnaf, dükkanının önünde unutulan pazar poşetlerini sahibine ulaştırılması için zabıta ekiplerine teslim etti.


Pazar alışverişi yaptığı düşünülen bir vatandaşın unuttuğu alışveriş poşetleri, eski Demokrat Parti İlçe Başkanı esnaf Molla Recep'in dükkanının önünde fark etmesiyle muhafazaya alındı. Sahibinin ortaya çıkmaması üzerine dükkan sahibi Molla Recep, poşetleri zabıta ekiplerine teslim etti. Zabıta ekiplerinin aldığı pazar poşetlerinin, sahibine teslim edileceği öğrenildi.

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