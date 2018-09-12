Malkaralı genç, paten pisti istiyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Batuhan Uysal, ilçeye paten pisti kurulmasını istedi.

Kaykay ve paten sporuna tutkusu olan Batuhan Uysal, Malkara ilçe merkezinde paten pisti olmadığına dikkat çekti. Genç patenci, Malkara Belediyesi yetkililerinden ilçeye paten pisti yapılması için harekete geçilmesini istedi.

Kaykay ve paten sporunu çok sevdiğini söyleyen Batuhan Uysal, “Pateni bir spor olarak görüyorum. Malkara'da kaymaya yerimiz olmadığından bu sporu gerçekleştirememekteyiz. Bu spora başlamamın amacı dert ve stresten uzak durmama yardımcı olmasıydı. Fakat bizim bazı insanlarımız bunu tehlikeli bir spor olarak sanıyor. Patenin tehlikeli bir tarafı yoktur. Ben 5 seneden beri bu sporu yapıyorum ve hiç bir kaza yaşamadım. Açık alanda yaptığınız bu sporun en büyük özelliği stresin baş düşmanı olmasıdır. Özellikle stresten uzaklaşmak, eğlenmek ve güzel vakit geçirmek isteyen insanların tercih ettiği spor olma yolunda ülkemizde büyük bir aşama kaydetmeye başlamıştır” ifadelerini kaydetti.