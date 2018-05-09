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09 Mayıs 2018 13:01

Malkaralı öğrencilerin görsel sanatlar ve teknoloji tasarım sergisi

Malkara Sağlamtaş Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde Teknoloji ve Tasarım Dersi öğretmeni ve öğrencilerince hazırlanan Teknoloji, Tasarım ve Görsel Sanatlar Resim sergisi açıldı.

Malkaralı öğrencilerin görsel sanatlar ve teknoloji tasarım sergisi

09 Mayıs 2018 13:01


Sergi açılışında kısa bir konuşma yapan Okul Müdürü Ramazan Akar, Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmeni Nalan Kahya ve Görsel Sanatlar Dersi Öğretmeni Asuman Özalp’e ve emeği geçen öğrencilere teşekkür etti.


Akar, okulda bu tür sosyal etkinliklerin olması ve artarak devam etmesinin memnuniyet verici olduğunu, öğrencilerin çalışmalarını paylaşmaktan mutluluk duyduklarını, ayrıca öğrencilerin bu tür etkinliklerle kendilerini aştıklarını, başarma duygusunun hazzını tattıklarını ve geleceğe sağlıklı nesiller yetiştirdiklerini söyledi.


Öğrencilerin yıl boyunca Görsel Sanatlar dersinde hazırladıkları 300’e yakın resimler ve teknoloji ve tasarım dersinde hazırladığı projeler, öğrenciler tarafından tanıtıldı ve büyük beğeni topladı.


Sergiyi gezen davetliler, veliler, öğrenciler sergiden büyük haz aldıklarını belirterek, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen, öğrenci, idareci ve hizmetlilere teşekkür ettiler.




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