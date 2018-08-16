Malkaralı Tekvandocular şampiyonadan döndü

Turnuva hakkında bilgi veren kulüp antrenörü aynı zamanda Milli Takım Antrenörü Hüsnü Çal,“Çok zorlu bir turnuva oldu. Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 2 bin genç sporcunun katıldığı bu turnuvada erkekler 57 kg da yarışan Hüseyin Berk Palabıyık ilk sekiz maçında, bayanlar 37 kg da yarışan İrem Vural ise ilk 16 maçında sikletinin 1.sine elendi.

Doğru yolda olduğumuzu birkez daha gördük. Sabırlı olup çok çalışmaya devam edeceğimizin altını çizmek isterim.Turnuvaya katılan öğrencilerimin hepsini kutluyorum ve onlarla gurur duyuyorum. Zamanı geldiğinde ayyıldızı göğüslerine takacaklar bundan eminim. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Bize bu yolda destek olan herkese çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.