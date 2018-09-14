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Malkara'ya yeni ilçe tarım müdürü atandı

Malkara’nın yeni İlçe Tarım ve Orman Müdürü Pasin Akbulut, görevine başladı.

Malkara'nın yeni İlçe Tarım ve Orman Müdürü Pasin Akbulut, görevine başladı.


47 yaşındaki Ziraat Yüksek Mühendisi Pasin Akbulut, Kapaklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevinden Malkara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atandı.


Malkara'yı ve insanlarını sevdiğini söyleyen Akbulut, “25 yıllık devlet memuruyum. Malkara ilçesine atanmaktan mutluluk duyuyorum. Görevimizi layıkıyla yapmaya hazırız. Amacımız, ilçedeki mevcut potansiyeli daha ileriye taşımak. Yem bitkisi ekiliş alanlarını arttırmak, hayvancılığa önem vermek, üretimi teşvik etmek. Kısacası, üreten çiftçi ve hayvancılığın destekçisi olacağız” diye konuştu.


Pasin Akbulut, gıda denetimlerinin de eksiksiz sürdürüleceğini kaydetti.

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