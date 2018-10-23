Mantar geçim kaynağı oldu

Yeşil bitki örtüsü, gür ormanları, endemik bitki türleri ve verimli toprakları ile tarım ve ormancılık faaliyetlerinin yoğun bir şekilde yapıldığı Tekirdağ'ın Saray ilçesinde mantar önemli bir geçim kaynağı oldu.

Her yıl sonbahar yağmurları ile birlikte Saray ormanlarında yetişen ve halk arasında “ayı mantarı”, “çörek mantarı”, “bolet mantarı” veya “porçini mantarı” olarak da bilinen doğa mantarı Güngörmez Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından toplanıyor ve satışa sunuluyor.

Tekirdağ Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği tarafından Saray ilçesinde manda yetiştiriciliğinin yanı sıra doğa mantarının da tanıtımı yapılıyor ve düzenlenen tanıtım etkinliklerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor.

"Saray mantarını tanıtmaya devam edeceğiz"

Saray ilçesinde imalathanelerdeki üretim artışının yanı sıra 2018 yılında sonbahar yağışlarının başlamasının ardından doğa mantarında yüksek verim artışı gerçekleşti. Doğa mantarı toplayan vatandaşları ziyaret eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kırsal kalkınma ile tarım ve hayvancılık alanında üretim artışına büyük önem verdiklerini belirterek, Saray doğa mantarının tanıtım çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

Saray doğa mantarı ile ilgili açıklama yapan Güngörmez Mahallesi Muhtarı Şefik Akdere, "Doğada yetişen bolet mantarı Güngörmez Mahallesi için çok önemli bir geçim kaynağı. Mahalle sakinlerimiz, bu mantarı toplayarak hem köy meydanında tezgahlarda satarlar hem de tüccarlara satarlar. Mantarlarımız ağırlıklı olarak İtalya, Fransa ve İspanya gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Çok lezzetli mantar türleri yetişiyor Güngörmez Mahallesi'nde ve bu mantarlar ülkemizde ve yurt dışında çok seviliyor" dedi.

Tamamen organik bir ürün

Doğal koşullarda yetişen ve kültür mantarı olarak yetiştiriciliği yapılamayan doğa mantarı, besin değeri yüksek olduğu gibi gıda piyasasında da yoğun talep görüyor. Tat ve lezzet bakımından ete en yakın mantar çeşitlerinden olan doğa mantarı, içerdiği protein, vitamin ve mineraller ile sağlığa büyük fayda sağlıyor.

Saray ilçesinde kültür mantarı yetiştiriciliği de yapılıyor

Ekonomik getirisi yüksek bir tarımsal ürün olan mantarın “istiridye mantarı” olarak bilinen türü, Saray'daki girişimciler tarafından kurulan imalathanelerde de üretilmeye başlandı. Kültür mantarı yetiştiriciliğinin başlanması sonucunda üretim miktarı katlanarak arttı. Mantar imalatından önemli bir gelir sağlayan Saraylı girişimciler, imalathanelerini zaman içerisinde daha da büyüttü.

Doğa mantarı ve kültür mantarı yetiştiriciliği, her geçen yıl sürekli artan bir ivmeyle Saray ilçesinde yükselen bir ekonomik değer olmaya devam ediyor.