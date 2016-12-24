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24 Aralık 2016 15:55

Markalar çadırı Çorlu’da açıldı

Markalar çadırı Çorlu’da açıldı

24 Aralık 2016 15:55

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odasının himayesinde Türkiye’nin önde gelen markalarının katıldığı indirim çadırı açıldı. 7 bin metre kare alanda kurulan çadırın, dolardaki yükselişle sarsılan piyasaya katkı sağlaması amaçlanıyor.
İstanbul’un çeşitli ilçelerinde başarıyla gerçekleştirdiği Markalar Çadırı’nı Çorlu’ya taşıyan Rasyo Medya, çeşitli markalara ait ürünleri indirimli olarak vatandaşlarla buluşturuyor. 24 Aralık 2016 Cumartesi açılan Markalar Çadırı 15 Ocak 2017 tarihine kadar açık kalacak.

Şehir merkezinden ücretsiz servis sağlanacak
Çorlu’da kurulan çadırda, onlarca markanın müşterileriyle buluşacağı kaydedildi. Her alanda pek çok markayı çatısı altında toplayacak Çorlu Markalar Çadırı için belirlenen noktalardan çift yönlü ücretsiz servisler kaldırılacağı belirtildi. Açılışın ardından, stantları gezerek uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkanı bulan vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını belirtirken, esnaflar da büyük indirimler yaptıklarını belirterek vatandaşları alışveriş yapmak için indirim çadırına davet etti.
Açılışa, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sülün katıldı.



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