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22 Aralık 2016 15:24

Markalar çadırı Çorlu’ya geliyor

Markalar çadırı Çorlu’ya geliyor

22 Aralık 2016 15:24

Türkiye’nin önde gelen markaları yaşanan acı olaylara rağmen hayata devam diyor, ekonomiye can veriyor. İstanbul’un çeşitli ilçelerinde başarıyla gerçekleştirdiği Markalar Çadırı’nı Çorlu’ya taşımaya hazırlanan organizasyon şirketi, çeşitli markalara ait ürünlerin indirimli bir şekilde satılacağı markalar çadırını Çorlulular ile buluşturmaya hazırlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seferberlik ilanından sonra ünlü markalar ekonomiye katkı sağlamak için büyük indirimler yapıyor. Markalar çadırı 24 Aralık 2016 -15 Ocak 2017 tarihleri arasında Çorlu’da gerçekleştirilecek etkinlikle onlarca marka Çorlulularla buluşacak.

“7 bin metrekarelik alan, onlarca marka”
Markalar Çadırı ile Türkiye’nin önde gelen markaları Çorluluların ayağına geleceğini kaydeden Rasyo Medya adlı organizasyon şirketinin sahibi Yaser Yılmaztürk, “Çorlu yeni yılı çadırda karşılayacak. Rasyo Medya olarak İstanbul’un çeşitli ilçelerinde başarıyla gerçekleştirdiğimiz Markalar Çadırı’nı Çorlu’ya taşıyacağız. 24 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 11.00’de açılacak ve 15 Ocak 2017 tarihine kadar açık kalacak olan etkinlikte, 7 bin metrekarelik alanda kurulacak Çorlu Markalar Çadırı tekstilden ayakkabıya, takıdan kozmetiğe, zücaciyeden gıdaya ülkenin bütün önemli markalarına ev sahipliği yapacak” dedi.

“Şehir merkezinden ücretsiz servis sağlanacak”
Çorlu’da kurulacak çadırda, onlarca markanın müşterileriyle buluşacağını kaydeden Yılmaztürk, “Her alanda pek çok markayı çatısı altında toplayacak Çorlu Markalar Çadırı hem katılımcı firmalara kazandıracak, hem de Çorlu halkına indirimli alışveriş imkanı sunacak. Markalar Çadırı’nda, Çorlu halkı yılbaşı alışverişlerinde özel indirim ve kampanyalardan yararlanabilecek. Çorlu’da belirlenen noktalardan Markalar Çadırı’na çift yönlü ücretsiz servisler kaldırılacak ve etkinliğe katılım ücretsiz sağlanacak. Çorlu’da düzenlenecek olan Markalar Çadırı etkinliğinin açılışı 24 Aralık 2016 Cumartesi günü törenle yapılacak" diye konuştu.



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