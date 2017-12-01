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01 Aralık 2017 13:43

Marmara Denizi’nde poyraz

Marmara Denizi’nde sabahın erken saatlerinde başlayan ve gün boyunca etkili olan poyraz, Tekirdağlıları ve deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Marmara Denizi’nde poyraz

01 Aralık 2017 13:43


Marmara Denizi’nde poyraz nedeniyle 4 metreye ulaşan dalgalar deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünün ve Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan yerli ve yabancı gemiciler, rotalarını Tekirdağ sahillerine çevirerek gemilerini demirledi.


Süleymanpaşa sahiline vuran dev dalgalar, sahilde bulunan işletmecilere de zor anlar yaşattı. Dalgalar, sahil kenarında bulunan bankları ve betonları yerinden söktü. Sahil kıyısında çay bahçesinde çalışan Sedat Yılmaz, "Sabah geldiğimizde başlamıştı zaten, yerlerde bayağı bir denizyıldızı vardı. Ölü balıklar falan vardı. Sandalyeler zarar görmesin diye onları topladık. Bugün böyle devam edecek galiba" dedi.


Meteoroloji yetkilileri ise poyrazın devam edeceğini belirterek, denize açılacakların dikkatli olması uyarısında bulundu.




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