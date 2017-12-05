Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 16:26

Marmara Ereğlisi Belediyesinden engelli vatandaşlara akülü sandalye

Marmara Ereğlisi Belediyesi taafından, engelli vatandaşlara 2 akülü sandalye ile 1 solunum cihazı ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Marmara Ereğlisi Belediyesinden engelli vatandaşlara akülü sandalye

05 Aralık 2017 16:26


Marmara Ereğlisi Belediyesi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Engelli vatandaşlarımızın sadece 3 Aralık’ta değil her zaman yanında olduklarını belirtti. Uyan, "Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, geleceğe umutla bakan bireyler olarak toplumla bütünleşmelerini sağlamak, onların yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri sunmak sosyal belediyeciliğin en temel görevidir. Bu anlayışla ekiplerimizin özveri ile yürüttüğü engelli taşıma aracımız 24 saat vatandaşımızın hizmetinde. Amacımız onların hayat standartlarını bir nebzede olsa kolaylaştırmak. Vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını hem kendilerini ziyaret hem de ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilecekleri araçları teslim etmek için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimiz engelli vatandaşlarımızın evlerine misafir oldu. Daha önce bize başvurup ihtiyaçlarını belirten vatandaşlarımızın isteklerini imkanlarımız ölçüsünde yerine getirerek çalışma yaptık. Bu çalışma neticesinde ;akülü tekerlekli sandalyeler ve solunum cihazı ailelerimize teslim edildi. Engelli vatandaşlarımızın derdine deva olduysa ne mutlu bizlere. Onları mutlu gördükçe bizler daha da mutlu oluyoruz. Engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik ’Engelsiz Yaşam Merkezi’ adını verdiğimiz projeyi de hayata geçirdiğimiz zaman büyük bir çalışmaya imza atmış olacağız. Bu sayede engelli vatandaşlarımızın eğitim alabilecekleri ve konaklayabilecekleri bir yere kavuşmuş olacaklar. Engelleri birbirimize destek vererek aşacağız, aşmak için de elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi


Büyük mutluluk yaşayan engelli vatandaşlar, "Belediye Başkanımız yine bizim sesimize kulak verdi ve büyük bir duyarlılık gösterip ihtiyaçlarımızı giderdi. Bu yüzden kendisine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.


Belediye ekipleri tarafından engelli vatandaşlara, 2 akülü sandalye ile 1 solunum cihazı ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç