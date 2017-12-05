Marmara Ereğlisi Belediyesinden engelli vatandaşlara akülü sandalye

Marmara Ereğlisi Belediyesi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Engelli vatandaşlarımızın sadece 3 Aralık’ta değil her zaman yanında olduklarını belirtti. Uyan, "Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, geleceğe umutla bakan bireyler olarak toplumla bütünleşmelerini sağlamak, onların yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri sunmak sosyal belediyeciliğin en temel görevidir. Bu anlayışla ekiplerimizin özveri ile yürüttüğü engelli taşıma aracımız 24 saat vatandaşımızın hizmetinde. Amacımız onların hayat standartlarını bir nebzede olsa kolaylaştırmak. Vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını hem kendilerini ziyaret hem de ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilecekleri araçları teslim etmek için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimiz engelli vatandaşlarımızın evlerine misafir oldu. Daha önce bize başvurup ihtiyaçlarını belirten vatandaşlarımızın isteklerini imkanlarımız ölçüsünde yerine getirerek çalışma yaptık. Bu çalışma neticesinde ;akülü tekerlekli sandalyeler ve solunum cihazı ailelerimize teslim edildi. Engelli vatandaşlarımızın derdine deva olduysa ne mutlu bizlere. Onları mutlu gördükçe bizler daha da mutlu oluyoruz. Engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik ’Engelsiz Yaşam Merkezi’ adını verdiğimiz projeyi de hayata geçirdiğimiz zaman büyük bir çalışmaya imza atmış olacağız. Bu sayede engelli vatandaşlarımızın eğitim alabilecekleri ve konaklayabilecekleri bir yere kavuşmuş olacaklar. Engelleri birbirimize destek vererek aşacağız, aşmak için de elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi

Büyük mutluluk yaşayan engelli vatandaşlar, "Belediye Başkanımız yine bizim sesimize kulak verdi ve büyük bir duyarlılık gösterip ihtiyaçlarımızı giderdi. Bu yüzden kendisine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

Belediye ekipleri tarafından engelli vatandaşlara, 2 akülü sandalye ile 1 solunum cihazı ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.