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04 Ocak 2017 16:29

Marmara Ereğlisi Kaymakamından Başkan Albayrak’a ziyaret

Marmara Ereğlisi Kaymakamından Başkan Albayrak’a ziyaret

04 Ocak 2017 16:29

Kısa bir süre önce Manisa Vali Yardımcılığından Tekirdağ Marmara Ereğlisi Kaymakamlığına atanan Sıdkı Zehin, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ı makamında ziyaret etti.
Genel Sekreter Oral Karakaya’nın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Albayrak’tan Tekirdağ ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla ilgili bilgiler edinen Kaymakam Zehin, Albayrak’a çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Albayrak da Marmara Ereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin’e “Tekirdağ’a hoş geldiniz” diyerek, yeni görevinde başarılar diledi.



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