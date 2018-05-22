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22 Mayıs 2018 14:08

Marmara Gazeteciler Federasyonunun Başkan Yardımcılığı Çorlu’ya

Çorlu’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Çorlu Gazeteciler Derneği’nin Başkanı Levent Silistre, Marmara Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı oldu.

Marmara Gazeteciler Federasyonunun Başkan Yardımcılığı Çorlu’ya

22 Mayıs 2018 14:08


Marmara Gazeteciler Federasyonu ile Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu çatısı altında yer alan Çorlu Gazeteciler Derneği Başkanı Levent Silistre ve dernek yöneticileri Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunca Çanakkale’de düzenlenen 15. Başkanlar Kurulu Toplantısına katıldı.


Sakarya, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Edirne, Kırklareli, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ temsilcisi olarak Çorlu’nun yer aldığı Marmara Gazeteciler Federasyonu’nda yeni yönetim belli oldu. Edirne Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Sarılarlı’nın Marmara Gazeteciler Federasyonu başkanı seçildiği toplantıda federasyonun başkan yardımcılığına ise Çorlu Gazeteciler Derneği Başkanı Levent Silistre getirildi.



MGF’de Sarılarlı Dönemi


Marmara Bölgesi’nde örgütlü en üst basın meslek kuruluşu olan Marmara Gazeteciler Federasyonu’nun genel başkanlık görevini, yönetim kurulunun oy birliği ile aldığı kararla Edirne Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Sarılarlı üstlendi.


Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 15. Başkanlar Kurulu buluşması kapsamında Marmara Gazeteciler Federasyonu yönetim kurulu toplantısı yapıldı.


Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı ile Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hafize Akıncı, Çorlu Gazeteciler Derneği Başkanı Levent Silistre, Edirne Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Sarılarlı, İnternet Gazetecileri ve Blog Yazarları Derneği Başkanı Sinan Tunç, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkan Vekili Müjdat Çetin ve Yalova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Polat’ın katılımıyla gerçekleşen yönetim kurulu toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü.


Toplantıdan sonra yapılan açıklamada Marmara Gazeteciler Federasyonu’nun genel başkanlık görevini, yönetim kurulunun oy birliği ile aldığı kararla Edirne Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Sarılarlı’nın üstlendiği bildirildi.


Genel Başkanlık görevini devralan Edirne Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Sarılarlı, medyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “Bu zor dönemde basın kuruluşlarımızın ve bu kuruluşlarda fedakarca görev yapan meslektaşlarımızın haklarının korunması ve sorunlarının çözüm bulması için var gücümüzle çalışacağız” dedi.




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