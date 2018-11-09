Marmaracık'ta Büyük Park Projesi hayata geçiyor

Tekirdağ Ergene Belediyesi tarafından Marmaracık Mahallesi'ne yapılması planlanan yeni park projesi hızla devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler tarafından çocuk oyun grupları parkın içine konulmaya başlandı.

Daha güzel, daha yaşanabilir bir Ergene oluşturma adına çalışmalarını sürdüren Ergene Belediyesi, Marmaracık Mahallesi'ne yapılması planlanan büyük park projesinde hızla ilerliyor. Toplam 6 bin 700 metrekare alan üzerine yapılacak olan yeni parkta, kauçuk zemin üzerine çocuk oyun grupları monte edilmeye başlandı.

Park içinde yapılan çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağı ve hizmete açılacağı kaydedildi. Marmaracık Mahallesi'ndeki parkın tamamlanması ile Ergene'deki park sayısı 79'a yükselecek.

Toplam 6 bin 700 metrekare alan üzerine yapılacak olan yeni parkta, 3 bin 380 metrekare yeşil alan, bin 700 metrekare beton yol, 580 metrekare yürüyüş yolu, çocuklar için 645 metrekare kauçuk oyun alanı, 13 adet kamelya, 50 adet oturma bankı konulacak. 1 adet çay ocağı, bay, bayan ve engelli tuvaleti, alan içinde bulunan bin 200 ağaca ek olarak bin 827 adet ağaç, oyun grupları, spor aletleri, trambolinler, engellilere yönelik aletler, aydınlatma ve sulama sistemleri yapılacağı ve parkın etrafının beton duvarlar ile çevrileceği kaydedildi.