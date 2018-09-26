Marmara'da fırtına devam ediyor

Marmara Denizi'nde dünden bu yana etkili olan poyraz nedeniyle çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ sahillerinde demirleyerek fırtınanın geçmesinin bekliyor.

Marmara Denizi'nde dünden bu yana etkili olan fırtına deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlemeye devam ediyor. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.

Yarın etkisini kaybedecek

Meteoroloji yetkililerinin yaptığı uyarıda "Halen ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan (poyraz) kuvvetli esen rüzgarın, Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak Marmara, Ege ve İç Anadolu'da fırtına (50-80 km/saat), Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.