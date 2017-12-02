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02 Aralık 2017 12:17

Marmara’da lodos etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi’nde etkili olan lodos, Tekirdağlıları ve deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Marmara’da lodos etkisini sürdürüyor

02 Aralık 2017 12:17


Lodosun hızının zaman zaman 40 kilometreye ulaşması nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ve tanker, Süleymanpaşa ve Şarköy sahiline demirledi. Lodos nedeniyle Süleymanpaşa sahilinde yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar, sahilde bulunan işletmecilere de zor anlar yaşattı. Dalgalar, sahil kenarında bulunan bankları ve betonları yerinden sökerken çay bahçelerindeki masa sandalyelere zarar verdi.


Şarköy, Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarına sığınan balıkçılar lodosun etkisini yitirmesini bekliyor.




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