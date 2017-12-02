Marmara’da lodos etkisini sürdürüyor

Lodosun hızının zaman zaman 40 kilometreye ulaşması nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ve tanker, Süleymanpaşa ve Şarköy sahiline demirledi. Lodos nedeniyle Süleymanpaşa sahilinde yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar, sahilde bulunan işletmecilere de zor anlar yaşattı. Dalgalar, sahil kenarında bulunan bankları ve betonları yerinden sökerken çay bahçelerindeki masa sandalyelere zarar verdi.

Şarköy, Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarına sığınan balıkçılar lodosun etkisini yitirmesini bekliyor.