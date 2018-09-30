Marmara'da yoğun sis ve yağış etkisi gösterdi

Tekirdağ'da gün boyu sağanak yağış etkisini gösterirken, Marmara Deniz'inde ise ulaşımında sis ve şiddetli dalgalar etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tekirdağ'da olası fırtına ve olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları uyarmasının ardından, Tekirdağ'da Belediye, TEKSİ ve Emniyet İl Müdürlüğü hazırda beklemeye başladı. Fırtına ve olumsuz hava şartları yerine, gün boyu hafif şekilde seyreden yağmur ve sis yerini aldı. Ara ara sağanak yağmur şiddetini artırsa da olumsuz bir durum söz konusu olmadı. Tekirdağ'da saatte 40 kilometre esen rüzgar ve dalgalar nedeniyle 30'a yakın balıkçı teknesi ise limana çekildi. Deniz üzerinde etkisini sürdüren sis nedeniyle de birçok gemi limanlara sığınıp denize açılmadı.

Tekirdağ'da etkili olan sağanak yağışın gün boyu devam etmesi beklenirken, ekipler ise hazırda beklemeye devam ediyor.