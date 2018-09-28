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Marmara'daki fırtına dinmiyor

Marmara Denizi’nde 4 gündür etkili olan poyraz nedeniyle çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ sahillerinde demirleyerek fırtınanın geçmesini bekliyor.

Marmara Denizi'nde 4 gündür etkili olan poyraz nedeniyle çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ sahillerinde demirleyerek fırtınanın geçmesini bekliyor.


Marmara Denizi'nde 4 gündür etkili olan fırtına deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlemeye devam ediyor. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilerken çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.



Sandalye ve masalar çekildi


Bugün akşam saatlerine doğru etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle oluşan dalgalar, Süleymanpaşa ilçesinin sahil kesiminde bulunan esnafları da etkiliyor. Birçok kafe, 3 metreye ulaşan dalgaların etkisi ile sular altında kalan sandalye ve masalarını çekti.


Yaz boyunca insanlarla dolup taşan Süleymanpaşa sahili de soğuk hava ve dalgalar nedeniyle bomboş kaldı.

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