Her yıl artan sporcu sayısı ile altyapısını günden güne güçlendiren ve çalışmalarına yaz sezonundan itibaren aralıksız devam eden kızlar maç sezonuna okul takımı maçları ile başlıyor. İlçe genelinde bulunan 3 Ortaokulun yıldız kız takımlarını oluşturan altyapı oyuncuları Pazartesi günü ilk maçlarına çıkacak.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ”2011 yılından itibaren özellikle kızlarımıza yönelik yaptığımız çalışmaların önemi çok büyük. Şu an ilçe genelinde 3 tane orta okulumuzun okul müsabakalarına katılmalarına destek veriyoruz. Bu da sadece bu takımlarımızı düşündüğümüzde 42 kız sporcumuzun ilçemizi temsil etmesi demek. Yaz sezonu boyunca çok çalışan takımlarımız her yıl aynı disiplinle çalışmış olacaklar ki 2012 sezonundan itibaren bana ve ilçe halkına birçok kupa ile geldiler. İl sınırları dışında da müsabakalara katıldılar. Katıldıkları her turnuvada da ilimizi ve ilçemizi çok iyi temsil ettiler. Ben inanıyorum ki kızlarımız bu sezonda bizlerin yüzünü gülümsetmeye devam edecek. Başta Kulüp Başkanımız Servet Ünal olmak üzere, kız takımlarımızın Antrenörüne yıllarca verdiği hizmetler ötürü teşekkür ederim” dedi.