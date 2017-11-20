Marmaraereğlisi Belediyesi’nden eğitime üçretsiz destek

Marmaraereğlisi Belediyesi ilçede KPSS için hazırlık yapan vatandaşlara ücretsiz Matematik kurs hizmeti vermek için hazırlık sınıfı açıyor. Marmaraereğlisi’nde ikamet edenlerin kayıt yaptırabileceği kurslarda, vatandaşların KPSS’ye daha iyi hazırlanabilmeleri amaçlanıyor.

Devlet kurumlarında istihdam edilecek vatandaşların girdiği KPSS sınavı için ücretsiz Matematik kursu hizmeti vereceklerini belirten Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için çok sayıda faaliyet ve eğitim gerçekleştiriyoruz. Sosyal yaşam ve kültürel etkinliklerimiz de büyük ilgi görüyor. Ancak böyle bir eksikliği hissettik ve gelen talepler üzerine de Belediye Gençlik Merkezimizde KPSS’ye katılacak vatandaşlarımız için Matematik kursu planladık. Böylece vatandaşlarımız hiçbir ücret ödemeden KPSS’ye hazırlanarak gelecekleri için büyük önem taşıyan bu sınava hazırlanmış olacaklar. Marmaraereğlisi Belediyesi olarak eğitim ve öğretime verdiğimiz destek doğrultusunda memur olmak isteyen lise ve ön lisans mezunu gençlerimize yönelik ücretsiz Matematik Kursuna yoğun ilgi olacağını düşünüyorum. Gençlerimizi geleceğe hazırlama noktasındaki çalışmalarımızdan olan ücretsiz KPSS Matematik kursumuz, Belediye Gençlik Merkezimizdeki Salonumuzda uzman eğitmenimiz tarafından ücretsiz olarak verilecektir. Eğitim ve öğretime her koldan desteklerimiz devam edecek" dedi.

Marmaraereğlisi Belediyesi’nin Ücretsiz KPSS Kursu’na kayıt yaptırmak ve bilgi almak isteyen vatandaşlar, Marmaraereğlisi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ulaşarak kayıt işlemlerini yaptırabilecek.