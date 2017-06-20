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20 Haziran 2017 16:39

Marmaraereğlisi Belediyespor Bayan Hentbol takımından büyük başarı

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan’ın ”Biz Belediye olarak gençlerimize güveniyoruz, potansiyellerine ve azimlerine inanıyoruz" diyerek, Kütahya’da yapılan Bölgesel lig maçlarına yolcu ettiği, Marmaraereğlisi Belediyespor bayan hentbol takımı ilçeyi başarı ile temsil ediyor.

Marmaraereğlisi Belediyespor Bayan Hentbol takımından büyük başarı

20 Haziran 2017 16:39


Trakya’nın tek bayan hentbol takımı olma özelliğini taşıyan Marmaraereğlisi Belediyespor Bayan Hentbol takımı, karşılaştığı Kütahyaspor’u 36-28 kazanarak mücadele ettiği Bölgesel D Grubunda adını 1. olarak yazdırıp, Ankara’daki yapılacak finallere çıkmaya hak kazandı. Başkan Uyan, “Biz Belediye olarak gençlerimize güveniyoruz, potansiyellerine ve azimlerine inanıyoruz, Spora gönül veren tüm gençlerimizle ve sizlerle de gurur duyuyoruz. Gelecek nesillerimizin tüm kötü alışkanlıklardan uzak durması ve Spora gönül verenlerin sayısını arttırarak daha çok gencimizi spora teşvik etmek amacıyla hayata geçireceğimiz projelerden olan spor kompleksi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Marmaraereğlisi’nin her alanda daha fazla söz sahibi olan bir ilçe haline gelmesi için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Spor alanındaki başarının da önemi çok büyük. Bayan Hentbol Takımımızı tebrik ediyorum" dedi.




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