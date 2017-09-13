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13 Eylül 2017 15:55

Marmaraereğlisi Gençlik Merkezinde kurslar başlıyor

Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediyesi Gençlik Merkezi‘nde el sanatları kursu kayıtları başladı.

Marmaraereğlisi Gençlik Merkezinde kurslar başlıyor

13 Eylül 2017 15:55


Marmararereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan’ın dev projelerinden olan ve geçtiğimiz yıl faaliyete geçen Gençlik Merkezinde verilen kurslardan çok sayıda vatandaş faydalanacak. Uzman eğitmenler tarafından verilecek kursların sonunda kursiyerlere katılım sertifikası da verilecek.


Vatandaşlar, step-aerobik, ahşap boyama, seramik boyama, kumaş boyama, çini- mozaik (üç boyutlu şekillendirme) ayrıca satranç kurslarına da kayıt yaptırabilecek. Kurslara kayıt yaptırmak isteyenler Marmaarereğlisi Belediyesi Kültür Sosyal Müdürlüğü Gençlik Merkezine başvuru yapabilecek.


Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gençlik Merkezimizi çok yönlü olarak kullanmak üzere projelendirdik. Aynı merkezde birçok kurs ve kültürel faaliyetler gerçekleştireceğiz. Açılacak olan kurs ve faaliyetlerin ilçe genelinde faydalı olacağına inanıyorum. Özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin el becerilerini geliştirmelerini, boş vakitlerini olumlu olarak değerlendirmelerini hedefliyoruz. Yapılan ürünler sergilenecek ve kermes yöntemi ile satışa sunulacak. Böylece ev hanımlarımız küçük de olsa ekonomilerine katkı sağlamış olacaklar. Tüm kurs ve faaliyetlerin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.




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