Marmaraereğlisi halkı Ramazan etkinliklerinden memnun kaldı

Vatandaşlar, Ramazan ayı boyunca Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi merkez, Yeniçiftlik, Sultanköy, Çeşmeli, Yakuplu ve Türkmenli Mahallelerinde verilen yaklaşık 10 bin kişilik iftar yemeğinde bir araya gelerek oruçlarını açtı. Tüm mahallelerden vatandaşların katılımı ile düzenlenen Bursa ve Edirne’ye yapılan gezilere yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

İftar yemekleri ve cami gezilerinden memnun kaldığını belirten Marmaraereğlisi sakinleri, "Belediyemizin sadece Ramazan ayında değil her zaman bizlerin istek ve ihtiyaçlarını gözeterek vermiş olduğu hizmetten son derece memnunuz. Her zaman halkın içinde olan ve hizmette sınır tanımayan bir Başkanımız olduğu için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Sayesinde Ramazan ayı içerisinde Edirne ve Bursa’ya yapılan cami gezilerine giderek oralarda ibadet etme şansı bulduk. Vermiş olduğu iftar yemekleri ile toplu bir şekilde oruçlarımızı açtık. Allah kabul etsin" dedi.