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04 Ocak 2017 14:12

Marmaraereğlisi Kaymakamından NKÜ’ye ziyaret

Marmaraereğlisi Kaymakamından NKÜ’ye ziyaret

04 Ocak 2017 14:12

Aralık’ta yayınlanan Kaymakamlar ve Vali Yardımcıları Kararnamesi’ne göre Marmaraereğlisi Kaymakamlığına atanan Sıdkı Zehin, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek’i makamında ziyaret etti.
Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Kaymakam Sıdkı Zehin, NKÜ’de gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, Tekirdağ’a böylesine güzel bir üniversite kazandırmasından dolayı Rektör Prof. Dr. Osman Şimşek’e teşekkür etti.
Rektör Prof. Dr. Osman Şimşek de Marmaraereğlisi Kaymakamlığı görevine atanan Sıdkı Zehin’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi, yeni görevinde başarılar dileyerek, “Birlikte uyum içinde çalışarak Tekirdağ’a katkı sağlayacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



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