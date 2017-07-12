Marmaraereğlisi mavi bayrağa aday

Denizi ve tarihi değerleri ile bir turizm kenti olan Marmaraereğlisi sahillerinde, dört yıl boyunca düzenli olarak yapılan denetimlerde olumsuzluğa rastlanmazken, deniz suyu kalitesi son derece yüksek çıktı. Rapora göre, ilçe sahilerinde denize girilmesinde sakınca olmadığı ve denetimler daha önceden belirlenen takvime göre 15 günde bir olmak üzere devam ettiği belirtildi.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan konu ile ilgili açıklamasında, “Bölgemizi turizm cenneti yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yeniçiftlik ve Sultanköy Mahallelerimizde Mavi Bayrak projelerimiz hayata geçmeye başladı. Hedefimiz, düzenli olarak yapılan analizler sonucu kalitesi yüksek çıkan deniz suyumuzla birlikte kumsallarımızda mavi bayrak dalgalanacak. Yaz aylarında ilçemizdeki plajlarda su seviyesinin mükemmel çıkması, ilçemizin turizm potansiyeline artı katarken, havaların ısınmasıyla birlikte turizm patlaması yaşanan ilçemizde vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile denizin tadını çıkartabilir” dedi.