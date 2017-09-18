Marmaraereğlisi Otobüs Terminalinin temeli atıldı

Marmaraereğlisi Otobüs Terminalinin temel atma törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Şafak Başa’nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin açılışında konuşan Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Uyan, “Bugün benim için önemli bir gün, siz değerli hemşehrilerim için de. İlçemize yapılan bütün yatırımlar burada yaşayan vatandaşlarımızın hizmet alması açısından çok önemli. İlk göreve geldiğimde ilköğretim, ortaokul ve lise vardı. Ondan sonra Çok Programlı Liseyi, Anadolu Lisesini ve birçok okulları buraya kazandırdık. Biz bu terminali daha önce yapmak için projelerimizi hazırlamıştık, sonra büyükşehir olunca tabi yasa gereği terminalleri işletmek ve yapmak büyükşehire düştü. Onlar hemen bu terminal için yer arayışına girdiler, bizde tabi ki hemen talep ettik. Talep ettikten sonra işte burada olan 6 bin 300 metre yerimizi alan projemizle birlikte büyükşehire devir ettik” dedi.

“Bizzat tankerlerle o bölgeye su taşıdık”

Başkan Uyan, “İşte bugün yatırıma başladı büyükşehrimiz, otobüs terminalinden hariç seçimlere 3-4 ay varken yeni çiftlik bölgesinde 1 ay 40 gün suların akmadığını oradaki yazlıkçı vatandaşlarımız bana kendileri ifade ettiler. O zamanlar bizzat tankerlerle o bölgeye su taşıdık, seçim de vardı önümüzde, ondan öncesi oranın da bir belediyesi vardı. Bizim o bölgelere girmemiz yasaktı. Büyükşehir olduktan sonra o bölgeler bize bağlandıktan sonra Tekirdağ’ın abisi Kadir Albayrak belediyenin başına geldi. Kısa bir süre içerisinde 16 trilyonluk yatırım yeni çiftliğe gerçekleşti. Biz Tekirdağ’ın en küçük ilçesiyiz, sadece 2 yıl içerisinde 200 milyonluk yatırım gerçekleşiyor şu anda. Seymen yolunda yüksekokul bin 500 kapasiteli, Anadolu Lisesini ben yaptırttım orada, Çok Programlı Lisenin yerini ben verdim. Yine burada 15 Temmuz Şehitleri Okulu bir yatırımcı tarafından yapıldı ama 17 dekar yerini ben verdim. Yani bugün satsak 17 trilyon yapıyor. Teknik Lise yerini ben verdim. Engelsiz Yaşam Merkezinin yerini ben verdim. Yine burada büyükşehir tarafından yapılan 21 derslik okulun yerini yine ben verdim. Tabi bu yerleri meclis oy birliğiyle verdim” diye konuştu.

“Mavi bayrak sayımızı artıracağız”

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan’ı kutlayan Başkan Kadir Albayrak, “Sayın başkanımla iki gündür beraberiz. Marmaraereğlisi’ne ne yapabiliriz diye sayın başkan 2 günü sadece benimle geçirdi. Hayatını Marmaraereğlisi’ne adamış bir arkadaşımız. Ben Marmaraereğilisi Belediye Başkanımızı seçen vatandaşlarımızı bir daha kutluyor ve tebrik ediyorum. Bir hedefimiz daha var. Marmaraereğilisi’nden Tekirdağ’a kadar her yere mavi bayrak almak. 2 mavi bayrağı 4’e çıkardık. Bu sene de inşallah Sultanköy’den başlayıp mavi bayrak sayımızı daha da artıracağız. Her zaman söylüyorum mavi bayrağı vermek çok kolay ama almak çok zordur. Çalışmalarımız devam edecek ama şuna emin olun. Seneye görün burada olan bütün Marmaraereğlisili vatandaşlarımız çok güzel hizmetlerle, çok rahat bir yaz tatili geçirecekler. Özellikle doğalgazın da gelmesiyle birlikte ben buradaki yaz tatili sezonunun 6 aya çıkacağına inanıyorum. Aynı şey Şarköy için de geçerli” diyerek konuşmasını noktaladı.

Konuşmaların ardından dualar ve kurdele kesimiyle Marmaraereğlisi Otobüs Terminalinin temeli atıldı.