Marmaraereğlisi yatırımları değerlendirildi

Marmaraereğlisi Belediyesi’nde gerçekleşen toplantıda Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Tamer Dodurka, Dr. Kaan Gaytancıoğlu, Fatih Ünsal, Mehmet Zeki Gürcün, Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan ve Şeref Çetin ve Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ile Marmaraereğlisi Belediyesi ve TESKİ yetkilileri katıldı.

“Tüm hedeflerimizi gerçekleştireceğiz”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak “İlçeler ile yapmış olduğumuz toplantıların dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak önümüze koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmek istiyoruz. Bu toplantıda Marmaraereğlisi için neler yapmışız, neler yapabiliriz bunları konuşacağız” dedi.

Toplantıda konuşan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Pınar Gülmez Ağırbaş, “Marmarareğlisi’ndeki sahil ve plajların temizliği düzenli olarak yapılıyor. Yapımı devam eden aktarma istasyonlarımız da devreye girdiğinde sorunlar giderilmiş olacak. Özellikle yazın artan nüfusa hizmet verebilmek amacıyla ilçe belediyemiz ile uyumlu bir şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.

“Eğitimler devam edecek”

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan ise, “İlçede hayvancılığı ve tarımı geliştirmek için vatandaşlarımıza önemli ölçüde destek ve eğitim verdik. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecektir. Ayrıca buradaki tarla yollarını iyileştirmek için önemli çalışmalar gerçekleştirdik” İfadelerini kullandı.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Deniz Bozdoğan da, Marmaraereğlisi’nde ilaçlama çalışmalarının düzenli aralıklarla devam ettiğini belirterek, “İlçedeki mezarlıkların bakımı devamlı yapılıyor. Önümüzdeki dönemde ilaçlama alanını genişleteceğiz. Hasta nakilleri konusunda da ilçe belediyemiz ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

“5 bin 900 metre yol çizgisi yapıldı”

Ulaşım Daire Başkanı Erdin Eral ise Marmaraereğlisi’ne toplan 5 bin 900 metre yol çizgisi yapıldığını ve 27 otobüs durağının yerleştirildiğini söyledi. İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan ise, Marmaraereğlisi’nin yangın açısından en riskli bölge olduğunu belirterek, “Ancak güvenlik üst seviyede olduğu için risk de az. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak ilçenin araç ve ekipmanlarını yeniledik. Bu anlamda ilçe belediyesi ile uyumlu çalışmamız sürüyor” şeklinde konuştu.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Sevim Avcı Yener ise, Marmaraereğlisi’nde Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği yatırımların zemin iyileştirmelerinin yapıldığı, olası bir deprem anında toplanma yerlerinin belirlendiğini ve bu yerlerin tabelalar ile halka duyurulduğunu belirtti.

“18 Kilometre yol yapıldı”

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Şube Müdürü Tevfik Demirbilek ise, ilçeye 18 kilometre sati kaplama yol yapıldığını söyledi. Etüt ve Projeler Daire Başkanı Bülent Doğan da ilçe genelinde yürütülen 4 proje olduğunu belirterek 11 İlçeye 11 Okul proje kapsamında yapılan okulun 2 ay sonra bitmesinin öngörüldüğünü bunun yanında temeli atılan otogar, gasil hane ve çöp aktarma istasyonu yapımlarının devam ettiğini söyledi.

“10 yatırım tamamlandı”

TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ise “Marmaraereğlisi’nde TESKİ olarak 10 adet yatırımı tamamladık. 4 yatırımımız ise devam ediyor. Bunun yanında su temizliği konusunda da önemli çalışmalar gerçekleştirdik” dedi.

Yatırım değerlendirme toplantısı verilen bilgilerin ardından Marmaraereğlisi Belediyesi yetkilileri tarafından dile getirilen öneri ve sorular ile son buldu.