Marmaraereğlisi’nde eğitim çalışmaları yerinde incelendi

İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Marmaraereğlisi’ndeki programı kapsamında ilk önce Marmarereğlisi Opet Anadolu Lisesi’ne gitti. Ziyaret esnasında E-Kantin Projesi ile ilgili okul yöneticilerinden ve okul aile birliği başkanından bilgi aldı. Ulusan, ardından sırasıyla; Marmaraereğlisi Süleyman Turgut Kırali Ortaokulu ve Sultanköy Ortaokulu Tercih ve Danışma Komisyonlarını ziyaret etti. Tercih komisyonunda görevli öğretmen ve yöneticilerle bilgi alış verişinde bulundu. Ersan Ulusan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sultanköy Ortaokuluna tahsis edilecek halı saha da incelemelerde bulunduktan sonra Sutanköy Mahallesine yapılacak olan ortaokulun arsasını yerinde inceleyerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Adil Özer’den okul hakkında bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan’a gezisinde İl Milli Eğitim Şube Müdürü Suat Aydın, Marmaraereğlisi İlçe Milli Eğitim Müdürü Adil Özer, Marmaraereğlisi İlçe Milli Eğitim Sube Müdürleri Şener Özben ve Serdar Gündüz eşlik etti.